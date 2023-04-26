هجوم سيبراني جديد ضد 15 موقعًا (إسرائيليًا)

قال موقع i24 (الإسرائيلي) أمس الثلاثاء، إن مجموعة قرصنة استهدفت 15 موقعًا (إسرائيليًا) حساسًا عبر هجوم سيبراني وذلك بعد ساعات من استهداف مواقع تتبع لجهاز الموساد (الإسرائيلي) ولمؤسسة التأمين الوطني.

وذكر الموقع أن مجموعة تطلق على نفسها (أنونيموس سودان)، شنت هجوم سيبرانيًا بعد تهديد أطلقته إثر استهدافها موقعي الموساد، ومؤسسة التأمين الوطني.

وقالت صحيفة (معاريف) العبرية إن المواقع الإلكترونية المستهدفة، هي مواقع شركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت (سيلكوم) و(بارتنر) وجامعة تل أبيب وصحيفة (جيروزاليم بوست)، وموقع شركة المياه (ميكوروت).

وأفادت مجموعة (أنونيموس سودان) بأنها عطّلت الدخول لمواقع هيئة البث (الإسرائيلية كان)، وشركة المواصلات العامة (إيغد) وبنك (ديسكونت).

ويدور الحديث عن طبيعة الهجوم، بأنه هجوم يتسبب في حجب الخدمة وبطء تقديم الخدمات من خلال هذه المواقع وصعوبة الوصول إليها.

وأشارت (أنونيموس سودان) إلى أن الهجوم يأتي ردًا على الجرائم (الإسرائيلية) بحق الفلسطينيين، وذلك عشية احتفال (إسرائيل) بذكرى ما يسمى (يوم الاستقلال).

الجرمق الإخباري