المحكمة (الإسرائيلية) تصدر حكمًا بالسجن على 3 شبان على خلفية هبة الكرامة

أصدرت المحكمة (الإسرائيلية) في اللد أمس الثلاثاء قرارًا يقضي بحبس 3 شبان من مدينة اللد على خلفية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في شهر مايو/ أيار من عام 2021.

وقال المحامي تيسير شعبان: "يوجد 8 شبان معتقلين في ذات الملف، اليوم تم الحكم على آخر 3 شبان في الملف".

وتابع، "سيف الطوري وهو قاصر حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وطلبة الطوري حكم عليه بالسجن لـ 4 سنوات، ورأفت الطوري حكم عليه بالحبس لمدة عامين".

وأشار شعبان إلى أن 3 شبان آخرين وهم أخوة حكم عليهم بالسجن وقضوا فترة حبسهم في ذات الملف، حيث حكمت المحكمة (الإسرائيلية) على اثنين منهم بالسجن لمدة 20 شهرًا، وعلى الثالث 12 شهرًا.

وأردف، "هذه الأحكام التي صدرت بحق الشبان قياسًا بملفات مشابهة في حيفا وبئر السبع هي أحكام مخففة، وهذا بعد جهد كبير لطاقم المحامين".

وأوضح شعبان في حديثه أن النيابة العامة (الإسرائيلية) تتهم الشبان الذين حكموا في الملف بالتخطيط لإلقاء زجاجات حارقة على منازل لمستوطنين خلال أحداث هبة الكرامة عام 2021.

الجرمق الإخباري