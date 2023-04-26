(إسلامية) بيرزيت تعلن عن ممثليها تحضيراً لخوض انتخابات مجلس الطلبة

رام الله- خدمة حرية نيوز

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت اليوم الأربعاء، عن ممثليها في اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الطلبة في الجامعة، والمقررة في 24 أيار/ مايو المقبل.

وأشارت الكتلة الإسلامية إلى أن ممثليها في اللجنة التحضيرية، هما الطالب أسامة أبو عيد سكرتير اللجنة، وعبد الله نجم الدين نائب السكرتير.

وأقرت اللجنة التحضرية لانتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، موعد انتخابات المجلس لهذا العام، حيث سيكون يوم الأربعاء الموافق 24/05/2023 موعداً للاقتراع.

وتبدأ الدعاية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بيومين، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 23/05/2023 موعداً للمناظرة الطلابية.

وحققت الكتلة الإسلامية فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت الأخيرة، رغم الاعتقالات والملاحقة من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا في الانتخابات الطلابية الأخيرة بجامعة بيرزيت، مقابل 3379 صوتًا لصالح الشبيبة.

