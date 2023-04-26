Google Meet تتيح إجراء مكالمات فيديو بجودة عالية

أعلنت شركة جوجل رسمياً عن إتاحة عمل مكالمات الفيديو المرئية عبر خدمة التراسل الفوري Google Meet التابعة لها بجودة Full HD لشرائح محدودة من مشتركي خدمات Google One و Google Workspace.

ووفقاً لما ذكرته جوجل، فإن مكالمات الفيديو العالية الجودة بدقة Full HD أو 1080 بكسل سوف تكون متاحة عبر الويب عندما يُستخدم جهاز حاسوب بكاميرا 1080 بكسل مع معالجة حاسوبية قوية في الاجتماعات التي تضم اثنين من المشاركين.

وستُعطّل ميزة إجراء مكالمات الفيديو العالية الجودة بشكل افتراضي داخل Google Meet، وسيُعرض تنويه للمستخدمين المرشحين للاستفادة من تلك الميزة لتفعيل خيار 1080 بكسل، كما يمكن تفعيل أو تعطيل الميزة من خلال قائمة الخيارات.

ونوهت جوجل بأنه سيُستهلك المزيد من سعة نقل البيانات "الباندويث" من أجل إرسال الفيديو بدقة 1080 بكسل، وهو أمر متوقع، كما أشارت إلى أن خدمة Google Meet سوف تعدل الجودة من تلقاء نفسها في حال كانت سرعة الاتصال بالإنترنت لا تسمح بذلك.

وقالت جوجل إنها سوف تبدأ بتوفير الميزة للمستخدمين المرشحين لها ابتداءً من اليوم بشكل تدريجي وعلى مدار الأيام والأسابيع المقبلة.

وبحسب جوجل فإن هذه الميزة سوف تكون متاحة لمشتركي خدمة Google Workspace وتحديداً في خطط أسعار Business Standard و Business Plus و Enterprise وغيرها، كما ستُتاح أيضاً لمشتركي خدمة Google One مع سعة تخزين 2 تيرابايت أو أعلى.

وعلى الجانب الآخر، سيُحرم بعض المستخدمين من هذه الميزة الجديدة مثل المستخدمين العاديين الذين يستخدمون حسابات جوجل الشخصية ومشتركي خدمة Google Workspace ولكن مع خطط أسعار Essentials و Business Starter و Education Fundamentals وغيرها.

ويُذكر أن Google Meet هي خدمة المحادثة الصوتية والمرئية من جوجل، وكانت قد أُطلقت عام 2017 باسم Hangouts Meet لتكون موجهة للشركات المعتمدة على حزمة جوجل للأعمال G Suite.

وقد شهدت خدمة Google Meet عدة تغييرات على مدار السنوات اللاحقة وحتى الآن، إذ قامت جوجل بطرح الخدمة لجميع المستخدمين مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عام 2020، كما غيرت تسميتها إلى Google Meet في 2021.

لاحقاً، أُضيفت العديد من المميزات إلى الخدمة مثل خاصية إلغاء الضجيج التي تلغي الضوضاء في الخلفية وتجعل الصوت أكثر وضوحاً، وخاصية الإضاءة المنخفضة التي تحسن ظهور الأشخاص داخل الفيديو في أوضاع الإضاءة السيئة أو كاميرا الويب المنخفضة الجودة، وخواص أخرى مثل تشويش الخلفية أو تغييرها بالكامل مع خلفيات 360 درجة وغير ذلك من التغييرات.