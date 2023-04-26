السلطات السعودية تفرج عن نجل ممثل حماس السابق بالمملكة

وصل د. هاني نجل ممثل حماس السابق بالمملكة د. محمد الخضري، للأراضي الأردنية، بعد الافراج عنه ظهر اليوم.

وعلمت "الرسالة نت" من مصادر عائلية، أن الخضري أفرج عنه بعد عام تقريبا من انتهاء مدة محكوميته.

وأفرجت السعودية في شهر أكتوبر الماضي، عن الدكتور محمد الخضري ممثل الحركة، بعد اعتقاله لسنوات عديدة.

واعتقل الخضري الذي كان يتولى مهمة التنسيق بين الحركة والمملكة في نيسان/أبريل عام 2019. وحكم عليه القضاء السعودي في آب/أغسطس 2021، بالسجن 15 عاما ثم خفف الحكم الى ستة أعوام، كما اعتقلت السلطات السعودية نجله هاني وعدد من كوارد الحركة. ووجهت لهم تهمة "تمويل الإرهاب".

والخضري كان مسؤولا عن إدارة العلاقة بين حركة حماس والسعودية على مدى عقدين من الزمن، وتقلد مواقع قيادية عليا في الحركة، قبل أن تعتقله السلطات السعودية مع نجله هاني.