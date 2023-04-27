مقتل شابة بجريمة طعن في النقب

قُتلت شابة (33 عاما) في جريمة طعن، فجر اليوم الخميس، في بلدة أبو قرينات في النقب، وذلك بعد ساعات من مقتل فواز عبد اللطيف (45 عاما)، في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر ياسيف، وإصابة آخرين في يافا.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام ولغاية الآن إلى 53 قتيلا بينهم 3 نساء، فيما تبين أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022.

وتشهد البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة (الإسرائيلية) وعدم العمل على اجتثاث العنف والجريمة.