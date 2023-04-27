شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت

استشهد شاب فلسطيني عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، مساء يوم الخميس، بزعم تنفيذه عملية طعن ودهس عند مدخل مستوطنة "أريئيل" قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال، عن إصابة واحدة بالهلع في صفوف المستوطنين جراء عملية الدهس والطعن قرب مستوطنة أريئيل قرب سلفيت.

وقالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" (الإسرائيلية)، إن فلسطينياً حاول تنفيذ عملية عند تقاطع "جيتي أفيشار" بالقرب من مستوطنة أريئيل قرب سلفيت.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الآونة الأخيرة، في ظل الانتهاكات (الإسرائيلية) المستمرة التي تتعرض لها مدن الضفة والمقدسات الإسلامية، وسُجل في الفترة الممتدة ما بين 31 آذار/ مارس 2023 حتى 6 نيسان/ أبريل 2023، 368 عملاً مقاوماً، بينها 56 عملية إطلاق نار، أسفرت عن 9 جرحى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.