تصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة بحق المواطنين

تواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها في الضفة الغربية، من خلال ممارسة سياسة الاعتقال السياسي بحق المواطنين.

واختطفت السلطة في الخليل صباح اليوم، الشاب فضل أمير عصافرة واعتدت عليه بالضرب المبرح، فيما تواصل اعتقال الأسـير المحرر عبد الجبار سالم من بلدة بزاريا لليوم الـ2 على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة في الخليل تواصل اختطاف الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عيسى عصافرة لليوم الـ2 على التوالي، والأسير المحرر سامر عبداللطيف لليوم الـ2 على التوالي، إلى جانب الأسير المحرر والمختطف السابق مجدي قطب لليوم الـ5 على التوالي.

وتعتقل مخابرات السلطة في الخليل الشاب إياد أبو شمسية لليوم الـ18 على التوالي، والحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ30 على التوالي.

ويستمر وقائي السلطة في نابلس يواصل اختطاف المـطارد موسى عطا الله لليوم الـ127 على التوالي، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لليوم الـ203 على التوالي، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عن المطارد مصعب اشتيه، إلا أن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطافه لليوم الـ221 على التوالي.