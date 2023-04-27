برنامج تدريبي لموظفي الحكومة في قطاع غزة

وقعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين-ماليزيا عقداً لتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "الإتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي لموظفي الحكومة في قطاع غزة" والذي تموله الأخيرة.

ويتكون البرنامج من 64 ساعة تدريبية متنوعة وموزعة على 4 دورات، بواقع 16 ساعة تدريبية لكل دورة، موزعة على الفئة المستهدفة، لوكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات الحكومية، والوكلاء المساعدين في غزة، وللمدراء العامين العاملين في إدارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي، ولمدراء دوائر المشاريع في المجال ذاته.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي، لإكساب المشاركين المعرفة الكافية عن مفاهيم وأساسيات الاتيكيت والبروتوكول، وأساليب التسويق للمشاريع اعتماداً على البروتوكولات الدولية، وصقل مهارات المشاركين في الاتصال والتواصل مع أنواع الضيوف المختلفة، إضافة للاستفادة من تطبيقات البروتوكول الدبلوماسي والاتيكيت في مكاتبهم.

وسيبدأ التدريب مع بداية شهر مايو القادم ويستمر لمدة شهرين متتابعين.