بشكل استثنائي.. فتح معبر رفح غدًا الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عن فتح معبر رفح البري غدًا الجمعة بشكل استثنائي.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أنه سيتم فتح معبر رفح البري غدا الجمعة استثناء لدخول الطلبة القادمين من السودان عبر جمهورية مصر العربية.

وفجر اليوم، أعلنت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني والقادمين من السودان إلى جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين الحدودي.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، بدأت معظم الدول في إجلاء رعاياها من السودان في ضوء الاشتباكات التي اندلعت منذ 15 نيسان/ أبريل الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 400 شخص بحسب أرقام وزارة الصحة السودانية.