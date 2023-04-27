(حماس) و (الشعبية): تصريحات (أورسولا) إجرامية ومنحازة للاحتلال

أدانت حركة "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تهنئة الاتحاد الأوروبي للاحتلال الإسرائيلي فيما يُسمى "عيد الاستقلال"، معتبرةً هذه التصريحات إجرامية ومنحازة للاحتلال.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، تهنئة للاحتلال بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة الاحتلال، واصفة بأنه "الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط" وفق زعمها.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أن تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية للاحتلال في ذكرى ‫النكبة، ‏ليست أكثر من حملة دعاية رخيصة لتبييض أقذر احتلال يستمر في القتل والعنصرية والعدوان منذ 75 سنة.

وقال "أبو مرزوق"، في تصريح له تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس: "إن ‏شرقنا العربي سيعود مزدهراً بعد زوال الاحتلال الذي زرعتموه في أرضنا، والفتن والفرقة التي زرعها استعماركم لأوطاننا".

من جهتها، عدّت الجبهة الشعبية تصريحات "أورسولا" مشينة واختلاق للأكاذيب، وتثبت أن الاتحاد الأوروبي شريك للاحتلال في عدوانه على شعبنا.

ودعت "الشعبية" في تصريح لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني على مسلسل طويل من الانتهاكات والممارسات واستمرار دعمه غير المحدود للكيان بالمال والسلاح، ومنحه الحصانة والإفلات من جرائمه ومجازره التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن مسؤولية البرلمانيين الأوروبيين والقوى التضامنية المساندة لشعبنا، إدانة مثل هذه التصريحات، وفضح السلوك المشين، والتصدي لهذه السياسة المنحازة للاحتلال.