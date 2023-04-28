دعوات للمشاركة الواسعة بوقفة تضامنية اليوم مع الأسير القيادي عز الدين عمارنة

أطلقت مجموعات شبابية وعائلية دعوات للمشاركة الواسعة اليوم، بوقفة تضامنية مع الأسير الشيخ عز الدين عمارنة المضرب عن الطعام منذ أسبوع في سجن النقب رفضاً اعتقاله الإداري.

وأوضحت الدعوات أن الوقفة ستنظم اليوم بعد صلاة الجمعة مباشرة في بلدة يعبد، دعماً وإسناداً للشيخ عز الدين ولكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

ويواصل القيادي الأسير الشيخ عز الدين عمارنة، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، لليوم السادس على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.



وكانت زوجة عمارنة، قد أكدت تدهور حالته الصحية بعد شروعه بالإضراب المفتوح عن الطعام، قائلة إن "حالته الصحية صعبة في ظل كونه كفيف ويعاني من عدة أمراض".



وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن زوجها، في ظل حالته الصحية العصبة، ومعاناته من عدة أمراض تستوجب الرعاية الصحية المستمرة، عدا عن كونه كفيف ولا يقوى على خدمة نفسه بمفرده.



ولفتت إلى أن جلسة محاكمته الأخيرة شهدت تمديداً للاعتقال الإداري بحقه لمدة أربعة أشهر، فيما لم يسمح له قاضي الاحتلال بالحديث خلال الجلسة.



وناشدت عائلة عمارنة، جميع أحرار شعبنا والعالم، الوقوف إلى جانب خطوات ابنهم النضالية العادلة للإفراج عنه من سجون الاحتلال، الى جانب مئات الأسرى الإداريين.



وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في شباط/ فبراير الماضي أمر اعتقال إداري جديد، بحق الشيخ عمارنة (52 عاما) لأربعة أشهر جديدة.



والجدير بالذكر أن عمارنة معتقل في سجن النقب الصحراوي منذ أكثر من 14 شهراً ومعه أبناؤه أحمد ومجاهد، ويعاني من عدة أمراض تحتاج إلى تلقي العديد من الأدوية يومياً.