الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة.. أنشطة ما بعد رمضان واستعدادات للانتخابات

تواصلت فعاليات الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم، فمنذ بداية الأسبوع قامت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بتنفيذ نشاط حملة التوصيل المجاني وتوزيع المياه على طلبة الجامعة أمام الحرم الجامعي الجديد.

ومع اقتراب موعد التخرّج، ومناقشة مشاريع الطلبة وفرت الكتلة الإسلامية دفاتر للخريجين بأسعار رمزية.

كما أطلقت حملة التسجيل لحفل الخريجين مع الكتلة الإسلامية، على مداخل الكليات حتى انتهاء ساعات الدوام، وبرسوم رمزية لم تتجاوز العشرين شيكلاً.

وطالبت الكتلة الإسلامية بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة لممارسة نشاطها، ودعايتها الانتخابية دون تمييز كتلة عن أخرى.

وفي جامعة بيرزيت، أعلنت الكتلة الإسلامية عن ممثليها في اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الطلبة، وهما "أسـامـة أبـو عـيـد" سـكـرتـيـر اللجنة التحضرية و "عـبـد الله نـجـم الـديـن" نائب سـكـرتـيـر اللجنة التحضيرية.

ومن جامعة الخليل، اختتمت الكتلة الإسلامية فعالياتها لشهر رمضان المبارك بنشاط توزيع طرودٍ غذائية على طلبة السكنات بعد جولةٍ تفقدية لأوضاعهم.

الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس، وخلال شهرٍ حافلٍ بالأنشطة تجاوز عددها 44 نشاطًا، واصلت رباطها المقدس في المسجد الأقصى بدعوة جمهورها وطلبتها للتوجه للمسجد المبارك، وأداء صلاتي المغرب والعشاء في مصلى باب الرحمة.

وتأتي فعاليات الكتلة الإسلامية، في إطار سلسلة أطلقتها في رمضان عنوانها "درع الأقصى" للتصدي لمحاولات اقتحام المسجد الأقصى والرباط فيه بشكلٍ منتظم، بل ودعم المرابطين والمرابطات بما يعزز صمودهم.

وفي جامعة البوليتكنك اختتمت الكتلة فعالياتها الرمضانية بإفطار رمضاني وأمسية مميزة في الحرم الجامعي بدأت فعالياتها بشكلٍ مبكر متضمنةً مسابقات شيقة كان من بينها مسابقة "لقطة توثق لحظة"، الخاصة بالإفطار الرمضاني.













