تيك توك يقتحم الذكاء الاصطناعي بميزة رائعة

يعمل تطبيق "تيك توك" الشهير لمشاركة الفيديوهات القصيرة، على تطوير أداة جديدة ثورية ستكون قادرة على إنشاء صور ملفات شخصية بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لخبراء في التكنولوجيا، فقد بات وصول هذه الميزة قريبًا لجميع المستخدمين بعد أن تم رصدها بشكل كامل تقريبًا.

ويتوسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات ولكن واحدة من أكثر الاستخدامات إثارة للانتباه هي قدرته على إنشاء تصميمات وصور بشكل رائع.

ويبدو أن تيك توك قرر الاستفادة من الثورة الحالية في إعادة رسم الصور الشخصية لمستخدمي التطبيق.

وشارك خبير وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، صورًا ومقاطع فيديو خاصة بالأداة عبر حسابه الشخصي على تويتر، بعدما رصد ما يعمل تيك توك على الانتهاء منه.

وظهرت في المقاطع المسربة أن هناك أداة تصميم تشبه إلى حد كبير ما يتم تقديمه من تطبيق Lensa الخاص بـ Prisma Labs، حيث استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي على تحسن الصور وانشاء أفاتار مميز.

ستعمل الأداة من خلال طلب صور من المستخدم لنفسه، من 3 إلى 10 صور، ثم طلب إعادة تصميمها إلى أفاتار باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويسمح باختيار صورتين إلى 5 من النتائج النهائية.