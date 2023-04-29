الزراعة: لم نعلن عن بدء موسم البطيخ والخوخ بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة أدهم البسيوني، إن الوزارة لم تصدر أي بيان ببدء موسم البطيخ والخوخ، مؤكداً أن ما يتم نشره هو محاولة من بعض الصحفيين لتحقيق السبق إعلامياً.

وذكر في تصريح صحفي اليوم السبت، أن افتتاحيات مواسم المحاصيل الزراعية تحددها الوزارة بناء على الدراسة العلمية، ودعا المواطنين لعدم أخذ أي معلومات إلا من الجهات الرسمية.

وقال إن الوزارة تتابع المحاصيل من أجل توفيرها للمستهلكين بشكل جيد ومناسب، مشيراً إلى أن المنتجات الموجودة الآن ليست بجودة جيدة ولا ناضجة.

وأكد البسيوني أن الوزارة بدأت بالتحضير للمواسم الزراعية الصيفية، لافتاً إلى أن حصاد بعض المزارعين لأي محصول قبل أوانه يؤثر سلباً على المزارعين والمستهلكين.