تشافي يحدد أول الراحلين عن برشلونة

ذكر تقرير صحفي، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، استقر على أول الراحلين عن صفوف البلوجرانا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن إدارة برشلونة وضعت الثنائي أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي أمام تشافي، للاستقرار على رحيل أحد اللاعبين.

وتابعت "سيكون من الرائع استفادة برشلونة من بيع كريستنسن أو كيسي، بعد ضم الثنائي بالمجان في صيف 2022".

وأضافت "تناقشت الإدارة الرياضية مع تشافي عن كريستنسن وكيسي، لكن المدرب كان واضحا بالإبقاء على كريستنسن والموافقة على رحيل كيسي".

وأوضح التقرير، أن تشافي لا يريد فقدان كريستنسن، لأن النجم الدنماركي قدم قفزة نوعية على مستوى دفاع الفريق الكتالوني.

ونوهت "الطريق مفتوح أمام رحيل فرانك كيسي، لأنه لم يحقق نفس الأداء المميز الذي قدمه كريستنسن".

وأتمت الصحيفة "من الواضح أن إدارة برشلونة ترغب في الاستفادة من القيمة المالية الكبيرة التي يتمتع بها كيسي في السوق".