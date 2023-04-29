الكتلة الإسلامية: تخلي السفارة الفلسطينية بالسودان عن طلبة غزة مؤسف

قالت الكتلة الإسلامية، اليوم السبت، إنها تابعت الأزمة المتعلقة بطلبة قطاع غزة في السودان بعد الأحداث التي تجري هناك، وما أسمته "الدور المؤسف للسفارة الفلسطينية وتخليها عن طلبة القطاع".

وأدانت الكتلة، في بيان صحفي، "تخلي سفارة فلسطين عن طلابنا في السودان وإغلاق أبوابها دونهم وعدم اتخاذها الإجراءات المطلوبة منها في الحفاظ على سلامتهم كأي سفارة دولة تحترم نفسها"، مطالبة بمحاسبة السفير وطاقم سفارته على هذه "الجريمة النكراء".

وفي المقابل، ثمنت الكتلة "الدور المهم الذي بذلته قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتواصل الحثيث مع مختلف الأطراف لإتمام عودة كريمة للطلبة".

كما شكرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة ووزارتي الداخلية والتربية والتعليم العالي على متابعتهم الحثيثة لتأمين عودة الطلبة الفلسطينيين من السودان واستقبالهم في معبر رفح بما يليق بهم.

وأكدت الكتلة أنها "لن تدخر جهداً في تبني قضايا الطلبة العائدين من السودان والعمل مع جهات الاختصاص ليكملوا مسيرتهم الدراسية".