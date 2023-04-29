(حماية) يعبر عن استياءه من تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المنحازة للاحتلال

عبر مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن استياءه من تصريحات أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي جاءت خلال رسالة تهنئة مسجلة عبر تويتر، ‏بمناسبة مرور 75 عاما على قيام دولة الاحتلال.

ورفض المركز في بيان صحفي هذه التصريحات المنحازة والتي قالت فيها رئيسة المفوضية الأوروبية إن (إسرائيل) هي "الديمقراطية النابضة بالحياة في قلب الشرق الأوسط"، ‏وإنها جعلت "الصحراء تتفتح".

وأعاد حماية التذكير بأن دولة الاحتلال قد قامت على معاناة الشعب الفلسطيني الذي هجر من أراضيه المسلوبة في ذكرى نكبته، وتم احتلال سكان دولة الاحتلال مكانه، ومازال الشعب الفلسطيني مشرد في بقاع الأرض ومحروم من سيادته على أراضيه وموارده الطبيعية المسروقة والتي تزعم رئيسة المفوضية بأنها أوهرت بالديمقراطية.

كما ذكّر بعشرات القرارات الدولية التي منحت الشعب الفلسطيني الحق في العودة وتقرير النصير والسيادة الكاملة على موارده المسروقة بما لا يهدر التعويض عنها.

وشدد على استهجانه لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية العنصرية والمنحازة والتي تتزامن مع فترة تولي الحكم في دولة الاحتلال من قبل أشد الحكومات عنصرية وتطرف، لا سيما تجاه سكانها الفلسطينيين.

وطالب المركز، الاتحاد الأوربي بموقف حازم تجاه هذه التصريحات إضافة لتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني عنها.