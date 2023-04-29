ساعة أبل قد تتمكن من المزامنة مع أجهزة متعددة بما فى ذلك آيباد وMac

من المعروف أن مستخدمي Apple Watch يمكنهم توصيل الساعة بجهاز أيفون واحد، كما يمكن للمستخدمين أيضًا إقران العديد من طرازات Apple Watch بنفس جهاز أيفون، لكن أبل لا تسمح للمستخدمين بمزامنة Apple Watch الخاصة بهم مع الأجهزة الأخرى في نظامها البيئي.

ومع ذلك ، من المتوقع أن يتغير ذلك قريبًا، حيث تزعم أحدث الشائعات أن عملاق التكنولوجيا يعمل على تحديثات البرامج التي ستتيح للمستخدمين إقران Apple Watch مع أجهزة أبل المتعددة التي تشمل - أيفون و iPad و Mac.



وفي الوقت الحالي ، يقتصر توافق Apple Watch مع iPad و Mac على عدد قليل من الوظائف، فعلى سبيل المثال ، إذا أراد المستخدم اتباع إجراءات تمرين Apple Fitness + على شاشة iPad من Apple Watch ، فيجب إقران الجهاز القابل للارتداء بجهاز أيفون ويجب تسجيل دخول iPad إلى نفس معرف Apple.



وأيضًا ، وبالمثل ، يمكن لمستخدمي Mac استخدام Apple Watch لتسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ، ومصادقة التطبيقات ، وعرض كلمات المرور وحتى إجراء معاملات Apple Pay عبر الإنترنت.



ووفقًا لتغريدة شاركها الحساب المسمى analyst941 (رصدتها MacRumors) ، من المتوقع زيادة هذه القيود قريبًا، وتدعي التغريدة أن Apple تخطط لتغيير عملية إقران Apple Watch. هذا يعني أن إقران Apple Watch لن يكون مرتبطًا بجهاز أيفون واحد وسيتمكن المستخدمون من مزامنة الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بهم مع أجهزة متعددة مثل أجهزة أيفون و iPad و Mac.

