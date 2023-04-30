إصابة شاب بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط في النقب

أصيب شاب 35 عامًا بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط بالنقب المحتل اليوم الأحد.

ووفقًا للمتحدث بلسان "نجمة داوود الحمراء"، فإن "المركز في منطقة النقب استلم في الساعة 09:07 بلاغًا حول إصابة شخص من حادثة عنف تم إحضاره إلى محطة نجمة داوود الحمراء في رهط، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب وأحيل بعدها إلى مستشفى سوروكا بحالة متوسطة لاستكمال العلاج".

ويُشار إلى أن شابًا قتل بالأمس قرب مدينة الطيبة، وهو مهدي الحريري 19 عامًا، بجريمة إطلاق نار.

وبلغ عدد ضحايا العنف والجريمة من الفلسطينيين في أراضي48، 17 قتيلًا خلال شهر أبريل/نيسان.