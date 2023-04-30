وفاة مشجعة الرجاء المغربي في مباراة الأهلي

أعلنت السلطات المحلية المغربية، وفاة مشجعة لفريق الرجاء خلال تواجدها بمحيط المركب الرياضي محمد الخامس لحضور مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأثرت المشجعة بالتدافع والفوضى، حيث تم إغلاق الأبواب بعد امتلاء الملعب، وهو الأمر الذي جعل العديد من الجماهير تبحث عن حلول للدخول بقوة.



وتم نقل المشجعة للمستشفى لكنها لفظت أنفاسها، وسيتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث الذي خلف مشاعر من الحزن والأسى بسبب الطريقة التي توفيت بها.



وحسم التعادل السلبي مواجهة الرجاء والأهلي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.



ونجح المارد الأحمر في حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة (2-0).



وسيلعب الأهلي في الدور قبل النهائي مع الترجي، فيما سيواجه الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.