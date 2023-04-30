إصابة طلبة بالاختناق في بيت لحم وتحطيم 155 شجرة زيتون في نابلس

أصيب عدد الطلبة، صباح الأحد، بالاختناق باعتداء لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) على مدرسة للثانوية في بيت لحم.

وحاصرت قوات الاحتلال مدرسة تقوع الثانوية للذكور جنوب شرق بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاهها، ما أدى لإصابة العديد من الطلبة بالاختناق.

وفي نابلس، حطم مستوطنون من "شافي شمرون" 155 شجرة زيتون من أراضي دير شرف غرب نابلس.

وتعرض مستوطن (40 عامًا) لعملية طعن في ظهره في شارع شارع "بياليك" في منطقة "رمات غان"، أصيب على إثرها إصابة متوسطة.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 11 مستوطناً، بينما استشهد 3 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 21-04-2023 حتى 27-04-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 125 عملاً مقاوماً، بينها 17 عملية إطلاق نار.