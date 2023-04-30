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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
لماذا ينتحر جنود العدو (الإسرائيلي)؟
30 ابريل 2023 . الساعة: 03:00 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282229
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جيش الاحتلال
الانتحار
انتحار جنود الاحتلال
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