شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر

استشهد شاب وأصيب 6 شبان بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الإثنين، خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما بلغ عن اشتباكات أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأصيب عدد من الشبان بجروح متفاوتة فجر اليوم الإثنين، وذلك جراء اشتباكات بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر وحاصرت منزلا، فيما بلغ عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم ومدينة أريحا المحاصرة من قبل الاحتلال لليوم العاشر على التوالي.

وأفادت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، بإن الاشتباكات أسفرت عن إصابات متفاوتة بصفوف الفلسطينيين، بينها إصابة خطيرة بطلق ناري في الرأس، حيث منعت قوات الاحتلال الوصول إلى الشاب المصاب بغية إسعافه.

ومنعت قوات الاحتلال السكان ومركبات الإسعاف من الوصول للمصابين، حيث استهدفت بالرصاص وقنابل الغاز سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول للإصابات في مخيم عقبة جبر.

المصدر: عرب48