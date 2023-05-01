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إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بيت لحم

الرسالة نت-بيت لحم

أصيب شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال واعتقل مسن، اليوم الاثنين، خلال اقتحام مدينتي بيت لحم وبيت جالا .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا واندلعت مواجهات في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة شاب (20 عاما) برصاص حي في الظهر، ونقل إلى مستشفى الأهلي في مدينة الخليل لخطورة حالته.

وأشارت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسنين حسن شوكة (62 عاما) بعد دهم منزله في منطقة باب الدير وسط مدينة بيت لحم.

وأضاف أن مواجهات اندلعت إثر الاعتقال في المنطقة وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

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