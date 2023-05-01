مقتل سيدة وطفلين بجريمة طعن في الطيبة

قتلت سيدة (26 عامًا)، وطفلان بجريمة طعن فجر اليوم الإثنين في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث.

ووفقًا للتفاصيل المتوفرة فإن القتلى في جريمة الطعن هم أمير وآدم ووالدتهما براءة جابر مصاروة، حيث قتلوا في منزلهم بمنطقة البنوك في الطيبة.

وقالت الشرطة (الإسرائيلية) في بيان لها إنها اعتقلت مشتبها بطعن زوجته وابنيه الصغيرين حتى الموت؛ وأشارت إلى أن محققيها الجنائيين عملوا على جمع الأدلة في إطار التحقيق لفحص ملابسات الجريمة.

وقال أحد المسعفين الذين وصلوا لمكان الحادثة بأنهم اضطروا لإقرار وفاة الضحايا، وقال أحدهم، "عندما وصلنا إلى المكان، كان المشهد صادمًا للغاية".

وتابع "كان هناك امرأة وطفلان فاقدين للوعي، وعلى أجسادهم علامات عنف، أجرينا لهم فحوصات طبية وحاولنا إنقاذهم. لكن للأسف لم يكن لدينا خيار سوى إقرار موت الثلاثة".

وبمقتل براءة جابر وطفليها يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في أراضي48 الذين قتلوا بسلاح الجريمة والعنف إلى 57 قتيلًا، بينهم 4 نساء، آخرهن براءة جابر مصاروة.

الجرمق الإخباري