المرور: وفاة و5 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم، وفاة طفل وإصابة 5 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل محمد إياد سليمان القرا 5 سنوات من سكان بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس، توفي جراء دهسه من قبل تكتك في شارع (أبو رجلية) في البلدة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم فتح تحقيق وتوقيف السائق (م . ر)، وحجز التكتك، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت أن 12 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و5 اصابات، ثلاث منها بجروح متوسطة، واثنتين بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 14 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.