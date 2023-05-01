شهيد و763 معتقلًا و492 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى خلال نيسان

شهد شهر نيسان/ أبريل الماضي 2023 انتهاكات جسيمة بحق المقدسيين، حيث صعدت قوات الاحتلال من وتيرة اعتداءاتها على المقدسيين من خلال قمعهم واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى.

ورصدت العديد من الانتهاكات التي نفذها الاحتلال في القدس، من ضمنها استشهاد المقدسي حاتم أبو نجمة، من بلدة بيت صفافا، واعتقال أكثر من 763 فلسطينيًا، وتسجيل ما يزيد عن 5 آلاف و45 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك.

شهيد نيسان

استشهد الشاب المقدسي حاتم أبو نجمة (39 عامًا)، من بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، بعد أن أطلق عليه مستوطن النار بتاريخ 24 نيسان، بزعم تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى

تزامنًا مع "عيد الفصح" العبري، ازدادت أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، إذ بلغ عددهم، نحو 5 آلاف و45 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، من ضمنهم 3 آلاف و430 مستوطنًا اقتحموه خلال "الفصح" العبري، وأدوا خلالها صلوات وطقوسًا توراتية علنية.

إبعادات عن المسجد الأقصى

شنت قوات الاحتلال حملة إبعادات عن المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان، بحق 492 فلسطينيًا، من بينهم 6 مرابطات مقدسيات، كما شهدت الأحداث في المسجد الأقصى تصاعدًا منذ بداية الشهر الفضيل، إذ اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأجبرت المعتكفين الموجودين في المصلى القبلي على الخروج منه بالقوة، في محاولة لإنهاء الاعتكاف.

انتهاكات الاحتلال خلال رمضان

اقتحمت قوات الاحتلال خلال شهر رمضان المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وأطلقت القنابل الغازية والصوتية صوب المعتكفين، وحاصرت العيادة الطبية المجاورة للمصلى القبلي، وتسببت باندلاع حريق في المصلى، وأصيب أحد المسعفين في رأسه جراء اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين.

انتهاكات متزايدة في القدس

في سابقة خطيرة ثاني أيام العيد، اقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وفصلت تمديدات الكهرباء عن المصلى.

ومددت قوات الاحتلال فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى مدة نصف ساعة في شهر رمضان، بحجة عدم وجود اقتحامات مسائية.

وفي سبت النور، نصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية، ومنعت المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة، واعتدت على المسيحيين وضربتهم في البلدة القديمة.

اعتقالات وأحكام بالسجن

واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال خلال شهر نيسان من العام الجاري، حيث اعتقلت 763 شخصًا، من بينهم 37 قاصرًا، و21 امرأة.

ومددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي أحمد درباس، لمدة 4 أشهر إضافية.

بالتزامن مع ذلك، أصدر الاحتلال أحكامًا مشددة بحق الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، سجلت من خلالها 7 أحكام بالسجن الفعلي، و7 أحكام بالسجن الإداري.

حبس منزلي

وضمن قرارات الاعتقال التعسفية بحق المقدسيين، أصدر الاحتلال ما يزيد عن 66 قرارًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، من بينهم، 4 نساء، و22 قاصرًا، ومن ضمنهم المرابطات المقدسيات رائد سعيد، وخديجة خويص وهنادي الحلواني، والناشطين المقدسيين: آلاء الصوص، ومأمون العباسي.

مواجهات

شهد شهر نيسان مواجهات واسعة في مختلف بلدات القدس، إذ رصدت حوالي 47 نقطة تماس متكررة في أحياء القدس وبلداتها، منها، العيساوية، وصور باهر، وسلوان، وحي الشيخ جراح، وجبل المكبر والطور.

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