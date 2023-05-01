بعد 500 يوم.. الاحتلال يُنهي عزل الأسير يوسف المبحوح

أنهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة السجون التابعة لها، اليوم الاثنين، عزل الأسير يوسف المبحوح،من قطاع غزة، وأعادته إلى الأقسام في سجن "جلبوع".

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، في تصريح مقتضب لها اليوم، إن إدارة سجون الاحتلال أنهت عزل الأسير يوسف المبحوح من مخيم جباليا، وأعادته لأقسام سجن جلبوع، بعد 500 يوم قضاها في العزل الانفرادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسير المبحوح "صاحب عملية الثأر للحرائر؛ التي جرت عام 2021 الماضي في سجن نفحة الصحراوي، ردًا على اعتداء إدارة السجون على الأسيرات في الدامون".

واعتقل "يوسف" بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2019، خلال مشاركته بمخيمات العودة، بعد قطعه للسياج الفاصل مع الحدود مع قطاع غزة. وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن مدة 18 عامًا.

وطعن الأسير يوسف المبحوح، ضابطًا إسرائيليًا يعمل في "مصلحة" سجون الاحتلال، يوم 20 ديسمبر 2021، "ثأرًا للأسيرات الفلسطينيات وردًا على ما تعرضن له من انتهاكات"، وفق مكتب إعلام الأسرى الحقوقي.

وقبل عملية الطعن بـيومين، شنت إدارة السجون هجومًا على الأسيرات في سجن "الدامون"، تخلله اعتداءً بالضرب ومنع من الزيارات والكنتينا، إلى جانب منعهن من الاستحمام لـ 3 أيام.

جاء ذلك في سياق رفض الأسيرات الخضوع لقرارات إدارة السجون، التي تقضي بمنع الأسيرات التواجد في الغرفة لأكثر من فترة محددة، ضمن إجراءات الاحتلال عقب عملية "نفق الحرية".