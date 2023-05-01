(المجاهدين): هجوم السلطة على (فلسطينيي أوروبا) دليل خطورتها على اللاجئين

أكدّ مسؤول حركة المجاهدين في ساحة غزة نائل أبو زياد، أن مؤتمر (فلسطينيي أوروبا) أبقى قضية اللاجئين حيّة وقوية وحاضرة أمام العالم رغم كل ما يشهده من متغيرات، معتبرا هجوم السلطة عليه تأكيد بأنها "أشدّ خطرا على القضية الفلسطينية واللاجئين".

وهاجمت السلطة مؤتمر (فلسطينيي أوروبا) في نسخته العشرين، المقرر انعقاده مدينة مالمو في السويد 27 من مايو (أيار) المقبل، في وقت يتواجد فيه سفير الاحتلال في إسبانيا لإفشال المؤتمر والتحريض على انعقاده.

وقال أبو زياد لـ"الرسالة نت" إنّ ما يدعو للهجوم هو دور السلطة وسفاراتها تجاه القضية الفلسطينية، مطالبا إياها بالتوقف عن مسار العبث بالقضية والاصطفاف مع الاحتلال ضد حقوق شعبها.

وبيّن أن هجوم السلطة على فلسطينيي أوروبا هو عدوان شامل وسافر على أبناء شعبنا في مختلف مواقع تواجده.