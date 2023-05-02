(الجهاد الإسلامي) تنعى القائد خضر عدنان وتحمّل الاحتلال مسؤولية اغتياله

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 2-5-2023، الشهيد الشيخ القائد خضر عدنان، محملة الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبها أمام العالم، مؤكدة أنها لن تمر دون رد.

وقالت الحركة في بيان وصل (الرسالة نت): "في مسيرتنا الطويلة نحو القدس سنفقد الكثير من الرجال الشجعان والكثير من القادة والمقاتلين, والقائد المجاهد الشيخ خضر عدنان كان واحداً من الذين فتحوا طريقاً عريضا لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم".

وأضافت: "ارتقى الحر البطل خضر عدنان شهيداً في جريمة ارتكبها العدو أمام مرأى العالم الذي يوافق على الظلم والإرهاب ويحميه ويوفر له الغطاء".

وأكدت أنها ماضية على ذات الطريق والنهج الذي مضى عليه القائد خضر عدنان وكل من سبقه من القادة والمجاهدين، وسيدرك العدو أن جرائمة لن تمر دون رد.