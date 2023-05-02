وزارة الأسرى تنعى الأسير خضر عدنان وتدعو لتحقيق دولي بظروف استشهاده

نعت وزارة الأسرى والمحررين إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القامة الوطنية الكبيرة والقائد الهمام الأسير الشهيد خضر عدنان شهيد الحركة الأسيرة رقم 237.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ما حدث مع الأسير الشهيد خضر عدنان منذ اعتقاله يؤكد أن الاحتلال تعمد تنفيذ عملية اغتيال حقيقية بحق الشهيد عدنان.

وقالت في البيان: نزيف الدم الجاري داخل سجون الاحتلال يجب أن يتوقف، وهذه مسؤولية الكل الفلسطيني"، مشيرة إلى أن تكبيرات وطرق على الأبواب داخل السجون احتجاجا على استشهاد الأسير خضر عدنان".

وطالبت وزارة الأسرى لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف استشهاد الأسير خضر عدنان، ومنع الاحتلال لزيارته من قبل محاميه وأهله من عدة أيام كان مقدمة لقتله.

وقالت: "لا نستبعد أن يكون الأسير الشهيد خضر عدنان تعرض لعملية تغذية قسرية خاصة وأن النيابة العسكرية الصهيونية هددت بذلك أكثر من مرة أمام المحكمة".

وأشارت إلى أن الوجود الشكلي للمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية وعجزها عن القيام بدورها هو أحد أهم أسباب استمرار الاحتلال في انتهاكاته بحق الأسرى، وآخرها اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان بدم بارد.

كما دعت الأمم المتحدة وأمينها العام لإعادة النظر في سياسة هذه المنظمات، لضمان القيام بدورها المطلوب في حماية حقوق وأرواح الأسرى الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة بضرورة التسليم الفوري لجثمان الأسير الشهيد خضر عدنان لتشييعه بشكل يليق بتاريخه.

يذكر أن الأسير الشهيد خضر عدنان خاض ستة إضرابات عن الطعام داخل السجون وصلت في مجموعها إلى 251 يوما على فترات، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 8 سنوات معظمها في الاعتقال الإداري.