التشريعي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة

نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر إلى شعبنا وأمتنا وأحرار العالم الشهيد الأسير الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى شهيداً في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يوماً.

وأكد بحر أن استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة عن سبق إصرار وترصد يتحمل الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة عنها وهي دليل واضح على فاشية الاحتلال وإجرامه.

وقال: "إن ما جرى مع الأسير عدنان جريمة كبرى جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل بحق الأسرى الفلسطينيين من ظلم وتنكيل وإهمال وقتلٍ بطيءٍ ومتعمد".

وأضاف أن الصمت الدولي المريب شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه الممنهجة بحق الأسرى وآخرها جريمة قتل الأسير عدنان والتي تعد جريمة حرب ضد الإنسانية.