ردا على اغتيال عدنان.. إصابة 3 مستوطنات بإطلاق نار بطولكرم

أصيبت 3 مستوطنات، صباح الثلاثاء، جراء تعرضهن لإطلاق نار نفذه مقاومون فلسطينيون قرب طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلقت المقاومة بغزة ثلاثة صواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، ضمن ردودها على جريمة اغتيال الأسير القائد خضر عدنان داخل سجون العدو.

وبحسب إعلام العدو، فإن المستوطنات أصبن بعد تعرض مركباتهن لإطلاق النار.

وأشارت إلى أن العملية وقعت قرب مستوطنة (أفني حيفتس) المقامة على أراضي المواطنين شرق طولكرم، وأن قوات كبيرة وصلت المكان وبدأت عمليات تمشيط.

في غضون ذلك، سقطت 3 صواريخ، صباح الثلاثاء، في كيبوتس (كفار سعد) الاستيطاني المجاور لشمال قطاع غزة.

وبحسب زعم قناة (ريشت كان) العبرية، فإن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، ولم تقع إصابات أو أضرار.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في الكيبوتس، فيما لم يتم اعتراض الصواريخ وفق سياسة الاعتراض المتبعة.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد أكثر من ساعتين على استشهاد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داخل سجون الاحتلال.