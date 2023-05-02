النخالة: لن نغادر طريق المقاومة وفاءً للشهيد خضر عدنان

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الثلاثاء، أن الوفاء للأسير الشهيد القيادي بالحركة خضر عدنان يكون بعدم مغادرة طريق المقاومة.

وقال النخالة، في تصريح صحفي: "وفاؤنا اليوم للشهداء جميعًا وللشيخ خضر عدنان ومن سيلحقون بركب الشهداء الطاهر، أننا لن نغادر طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير أرضنا من القتلة والمجرمين".

وأضاف أن "الإرادة التي جسدها الشيخ خضر في معركته الطويلة واشتباكه المباشر مع العدو وجهًا لوجهه وتوجت بالاستشهاد هي وسام شرف على صدر الشعب الفلسطيني الشجاع".

وأوضح أن الشيخ خضر سيبقى رمزًا كبيرًا من رموز شعبنا ورموز مقاتلي الحرية في العالم وراية عالية في مسيرتنا نحو القدس.

وشدد النخالة على أن "واجب المقاومة هو القتال المستمر والصمود والإصرار على حقنا في فلسطين"، مشيرًا إلى أنهم سيكونون "على قدر المسؤولية لتحرير القدس وفلسطين وطرد الغزاة القتلة من البلاد".

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال، فجر اليوم، عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، الذي خاض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري دون تهمة.