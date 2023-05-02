مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في منطقة وادي عارة

قتل الشاب مالك أسعد أبو شهاب 31 عامًا من بلدة مصمص في وادي عارة بالمثلث جراء تعرضه فجر اليوم الثلاثاء لجريمة إطلاق نار قرب محطة لشرطة الاحتلال في وادي عارة.

وفجر اليوم، أصيب شخص من منطقة وادي عارة بجروح وصفت بالخطيرة وذلك جراء جريمة إطلاق وقعت بالقرب من شرطة الاحتلال في وادي عارة على شارع رقم 65، بحسب ما ورد في بيان للشرطة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغًا عن جريح في منطقة وادي عارة، حيث هرع على الفور طاقم طبي إلى مكان الحادث، وقدم الإسعافات الأولية للشاب المصاب في الثلاثينيات من عمره، حيث جرى نقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مشفى "هيلل يافيه" في الخضيرة لاستكمال العلاج ولكن أعلن عن وفاته فيما بعد.

وزعمت الشرطة (الإسرائيلية) فتحها تحقيقًا في ملابسات جريمة إطلاق النار دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وبمقتل الشاب من وادي عارة يرتفع عدد القتلى من فلسطينيي الداخل المحتل الذين قتلوا بسلاح الجريمة والعنف منذ مطلع عام 2023 إلى 59 قتيلًا بينهم 4 سيدات.