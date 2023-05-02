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حزب الله ينعي الأسير الشيخ خضر عدنان

الرسالة نت - وكالات

نعى حزب الله اللبناني، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم داخل سجون الاحتلال ، بعد إضرابه عن الطعام لـ86 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي.

وتقدم حزب الله من الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي بأحر التعازي باستشهاد الشيخ عدنان، مؤكدًا على أن استشهاده كشف مجددًا حجم المأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.

 وطالب الحزب المؤسسات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في سجونه، معربًا عن تأييده لكل الخطوات التي تقوم بها حركات المقاومة في فلسطين لتحرير جميع الأسرى والمعتقلين.

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سجون الاحتلال حزب الله المقاومة شهيد الجهاد الاسلامي خضر عدنان

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