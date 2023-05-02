دعوات في الداخل المحتل لوقفات احتجاجية تنديدًا باغتيال الشيخ (عدنان)

انطلقت دعوات في الداخل المحتل لوقفات احتجاجية ردًا على استشهاد الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك بعد ارتقائه مضربًا عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاستمرار اعتقاله ورفضًا للتهم الموجهة له.

ودعت اللجنة الشعبية في أم الفحم إلى وقفة احتجاجية في المدينة في أعقاب استشهاد الأسير خضر عدنان.

وقالت اللجنة في بيان لها، "اللجنة الشعبية في أم الفحم تدعو لتظاهرة على مدخل أم الفحم عقب استشهاد الأسير خضر عدنان"، متابعة، "تنعى اللجنة الشعبية في أم الفحم شهيد الوطن، الأسير الشيخ خضر عدنان، أسير الأمعاء الخاوية الذي استشهد اليوم بعد إضراب مستمر عن الطعام دام 86 يوماً."

وأضافت، "استشهاد الأسير خضر عدنان ما هو إلا حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال الوحشية على أسرانا البواسل من خلال تعنيفهم الجسدي والنفسي واستمرار سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بحقهم".

وأردفت، "بناءً على ما ذكر، تدعوكم اللجنة الشعبية لوقفة احتجاجية اليوم الساعة الخامسة والنصف على مدخل أم الفحم ولنرفع صرختنا إزاء ممارسات الاحتلال العنصرية والتعسفية بحق أسرانا البواسل".

وفي عرابة، دعا الحراك الشبابي واللجنة الشعبية في المدية لوقفة للتنديد باستشهاد الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال وذلك قرب دوار الفانوس الساعة السادسة مساءً.

الجرمق الإخباري