إشادة فلسطينية بانسحاب البرلمان الجزائري من رئاسة لجنة دولية بسبب (إسرائيل)

أشاد المجلس التشريعي بانسحاب نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري منذر بودن من رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولي بسبب اختيار الاحتلال (الإسرائيلي) في عضويتها.

وأكدت رئاسة التشريعي في بيان صحفي أن هذا القرار ينسجم مع الموقف الجزائري الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الاحتلال.

وجدد التشريعي استهجانه الشديد لاختيار كيان الاحتلال الإرهابي لعضوية (لجنة مكافحة الإرهاب) في البرلمان الدولي في ظل تصاعد ممارسته العنصرية بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعت رئاسة التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية والمنظمات البرلمانية الدولية كافة أن تحذو حذو البرلمان الجزائري باتخاذ كل ما من شأنه مقاطعة وعزل للاحتلال في مختلف المحافل الدولية.

وأعلن المجلس الشعبي الوطني بالجزائر(الغرفة الأولى للبرلمان)، انسحاب نائب رئيسه منذر بودن من رئاسة (لجنة مكافحة الإرهاب) بالبرلمان الدولي بسبب "اختيار (إسرائيل) في عضويتها".