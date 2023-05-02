القيادي أبو كويك: الشيخ خضر عدنان مثّل رمزًا في قضية شعبنا الفلسطيني وأيقونة في جهاده 

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك على أن الشيخ خضر عدنان مثّل رمزية سامقة من رموز قضيتنا الفلسطينية العادلة، وأيقونة من أيقونات الشعب الفلسطيني الصابر المرابط المجاهد.

وقال أبو كويك إن أبا عبد الرحمن شهيد الحق والحرية والكرامة استشهد مقاوما بجوعه وصبره وأمعائه، كما عاش مجاهدا في سبيل حرية وطنه وشعبه.

وأضاف أنه مثّل رأس الحربة التي واجهت الاعتقال الإداري والتعسفي، وممارسات الاحتلال الإرهابية المتعددة، وبذل حياته وهو يكافح من أجل إحباط وإنهاء الاعتقال الإداري كما يقف في معركتها الآن القيادي عز الدين عمارنة.

وأوضح أن الاحتلال قتل الشيخ خضر عدنان تحت سمع وبصر العالم أجمع، وهو ينافح عن حرية وكرامة شعبه.

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني ولودٌ بالقادة والزعماء وأصحاب الهامات العالية والمقامات السامية، ولن ينجح الاحتلال في وأد مقاومتنا، وسنبقى ذات الشوكة والفئة الصابرة المحتسبة حتى يفتح الله بيننا وبين المجرمين".

واستشهد، فجر اليوم، الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام.

ونعت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا العربية والإسلامية وإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وحمّلت الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله، مؤكدةً أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد.

وقالت حماس إن "حكومة الاحتلال المجرمة ستدفع الثمن عن جريمة اغتيال الشهيد المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبيا، ولا بد من ملاحقتها على جرائمها"، مشيرة إلى أن شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى.