أجهزة السلطة تقمع المشاركين بمسيرة تندد باغتيال الشيخ عدنان في جنين

اعتدت أجهزة السلطة، مساء اليوم الثلاثاء، على مشاركين في مسيرة خرجت بمدينة جنين، تنديدا باغتيال الشيخ خضر عدنان.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة السلطة أطلقت قنابل الغاز على المسيرة، وقمعت المشاركين فيها.



وذكرت المصادر أن أجهزة السلطة في جنين اعتقلت والد الشهيد أمجد العزمي، والناشط السياسي غسان السعدي والأسير المحرر عبد الرحمن جدعون، خلال مشاركتهم في المسيرة.

وشهدت مناطق الضفة عشرات المسيرات التي شارك فيها آلاف المواطنين، تنديدا باغتيال الشيخ خضر عدنان، ولمطالبة المقاومة بالرد على هذه الجريمة.

وتتواصل انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة، بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين، حيث تعقل العشرات منهم، على خلفية توجهاتهم السياسية.