حماس: غرفة العمليات المشتركة قدمت لوحة وحدة ميدانية مشرفة

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن غرفة العمليات المشتركة وفصائل المقاومة في قطاع غزة قدموا لوحة وحدة وطنية ميدانية مشرفة في هذه الجولة ضد الاحتلال.

وتوجه قاسم بالتحية والتقدير لغرفة العمليات المشتركة التي خاضت هذه المعركة رداً على جريمة الاحتلال باغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان، ولجماهير شعبنا الفلسطيني التي شكلت الدعم والإسناد لهذا الفعل المقاوم النبيل.

وأكد أن حماس عملت في كل المسارات العسكرية والسياسية والإعلامية لتدفيع الاحتلال ثمن جريمته، مشددا على أنها ستظل تشكل دعماً وإسناداً لأسرانا الابطال، ودرعاً وسيفاً لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عبر الغرفة المشتركة رشقات صاروخية متتالية على مستوطنات غلاف غزة، وذلك رداً على استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان فجر أمس بعد 86 يوماً من الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال.

واعترف العدو بإصابة عدد من المستوطنين، وتعرض مبان لإصابة مباشرة، بصواريخ المقاومة.

وكانت الغرفة المشتركة أكدت في بيان أمس أنها ستبقى وفية لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف، محذرة العدو من أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان.