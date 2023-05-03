هنية: أبلغنا الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد عدنان

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إننا إذ نجدد موقفنا الحازم من جريمة القتل المتعمد؛ نشدد - وكما أبلغنا جميع الوسطاء الذين تدخلوا - على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته الصابرة ليحظى بما يليق بالشهداء الأبطال من التكريم والتبجيل.

وحيا القائد هنية شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كانت وفيةً للشيخ الشهيد خضر عدنان وللحركة الأسيرة، ولم تتوانَ عن القيام بواجبها على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة في غزة الأبية.

وأضاف أن المقاومة رسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي لشعبنا وأسرانا ومقدساتنا من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزا لكل الاحتمالات في مواجهة العدو.