وزارة الأسرى تدين هدم الاحتلال منزلي أسير وشهيد بالضفة

أدانت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، هدم قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الأربعاء، منزل الأسير يونس هيلان من قلقيلية والشهيد محمد صوف من سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هدم المنزلين يأتي امتدادا لسياسات حكومة التطرف والفاشية لدى الاحتلال.

وأضافت أن استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل الأسرى والشهداء وتشريد ذويهم، هو استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه السياسة، ووضع حد لممارسات حكومة الاحتلال القائمة على العقاب الجماعي.