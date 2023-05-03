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قرار صادم من سان جيرمان ينهي علاقته مع ميسي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

الرسالة نت

استقر نادي باريس سان جيرمان على الاستغناء عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في نبأ عاجل مساء الثلاثاء أن "إدارة بي إس جي قررت عدم تجديد تعاقد ميسي، ووقف التفاوض معه نهائيا".

وأضافت أن إدارة النادي الباريسي اتخذت هذه الخطوة تعبيرا عن غضبها الشديد بسبب رحلة (ليو) المفاجئة إلى السعودية.

وأوضحت الصحيفة: "لقد تضمن العقد الذي وقعه ميسي عند قدومه من برشلونة في صيف 2021 بندا لموسم ثالث اختياري، إلا أن مسؤولي النادي قرروا عدم تفعيله".

وأشارت ليكيب أيضا إلى قرار الإدارة الباريسية بإيقاف ليونيل ميسي لمدة أسبوعين عن المشاركة في التدريبات والمباريات.

وختمت تقريرها قائلة: "زال الغموض حول مستقبل ميسي، ستتبقى له 3 مباريات فقط مع الفريق الباريسي، وسيرحل عنه بنهاية الشهر المقبل".

وكان ميسي (35 عاما) وصل السعودية فجر الاثنين في رحلة ترويجية باعتباره سفيرا لتنشيط السياحة في المملكة.

 

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