سابع البريميرليج يزلزل مشروع برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، سر إعلان برشلونة رحيل ماتيو أليماني، المدير الرياضي للنادي، بنهاية الموسم الجاري.

ورغم وجود عقد بين أليماني والبرسا حتى عام 2024، أبلغ ماتيو، رئيس برشلونة خوان لابورتا، بنيته اتخاذ مسار جديد في مسيرته، لكنه أكد في نفس الوقت أنه سيكمل سوق الانتقالات الصيفية مع النادي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المسار الجديد الذي سيتخذه أليماني هو التعاقد مع أستون فيلا، لشغل منصب المدير الرياضي في النادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن أليماني تلقى عرضًا من الفيلانز، يصعب على برشلونة مماثلته ماليا في الوقت الحالي، في ظل الأوضاع غير المستقرة للنادي.

ويعد أليماني حجر زاوية في مشروع برشلونة الجديد، حيث أبرم البارسا عدة تعاقدات قوية تحت قيادته.

وقرر أستون فيلا التعاقد مع أليماني، بعد الوعود التي منحها الفيلانز للمدرب الإسباني أوناي إيمري، بعقد سوق انتقالات ضخمة هذا الصيف، حال تحسن الفريق تحت قيادته.

وبالفعل تبدلت نتائج أستون فيلا تمامًا مع إيمري، حيث تولى قيادة الفريق وهو ينافس على الهبوط، والآن يحتل به المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.