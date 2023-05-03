حماس: هدم الاحتلال للبيوت سلوك عنصري انتقامي

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن سياسة هدم البيوت التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس "جريمة، وسلوك عنصري انتقامي" وتعبر عن فشل مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن سياسة هدم البيوت جريمةٌ لن تفتّ في عضد شعبنا وستزيدنا قوة في مواجهة الاحتلال الفاشي حتى زواله.

ونددت بهدم الاحتلال ثلاثة منازل فجر وصباح اليوم، في القدس وسلفيت وقلقيلية. مؤكدة: "شعبنا المرابط الذي واجه التهجير والقتل، سيواصل الرباط في أرضه والتمسك بحقوقه ومقدساته".

ونوهت إلى أن "الإجرام الصهيوني" لن يفتّ في عضد الشعب الفلسطيني، وسيزيدنا قوة في مواجهة الاحتلال وتصعيد المقاومة في كل المناطق من بلادنا.

ودعت "حماس"، الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في احتضان العائلات التي هدّمت بيوتها.

وطالبت، المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته بمحاكمة مجرمي الحرب "الصهاينة" انتصاراً لقيم العدالة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وصباح اليوم، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، مبنى سكني في منطقة ضاحية السلام في مخيم شعفاط بمدينة القدس؛ مكون من 6 طوابق في كل طابق 3 شقق تقدر مساحة الشقة الواحدة منهم بـ 150 مترًا مربعًا.

وهدم جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزل الأسير يونس هيلان (19 عامًا) في قرية حجة شرقي مدينة قلقيلية، وفجّر منزل عائلة الشهيد محمد صوف (18 عامًا) في قرية حارس غربي سلفيت، بالضفة الغربية.