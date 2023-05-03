غزة.. (السياحة) تستنكر استهداف الكنيسة البيزنطية

استنكرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للكنيسة البيزنطية بمدينة جباليا، شمالي قطاع غزة، ليلة أمس.

وأكدت وزارة السياحة في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم، أن مبنى الكنيسة تعرض لأضرار جسيمة نتيجة القصف الإسرائيلي، ما تسبب في تصدعات قد تهدد البنية الأساسية للمكان.

وأضافت الوزارة أن القصف الذي طال الكنيسة قد يهدم جهود الصيانة والترميم الكبيرة التي قامت الوزارة بالإشراف على تنفيذها في عام 2017م.

ودعت "السياحة"، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى أخذ دورها في كبح جماح الاحتلال وإيقاف انتهاكاته، التي تطال المؤسسات الإسلامية وتتعدى إلى المعالم المسيحية دون احترام لأبناء الطائفة المسيحية حول العالم.

يشار إلى أن الكنسية البيزنطية تعود جذورها إلى العام 497 ميلادية، فيما تستقبل يومياً العشرات من الزوار المحليين والأجانب.