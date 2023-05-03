نعيم يدين تصريحات متحدث أمريكي حول استشهاد خضر عدنان

أدان رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة "حماس"- غزة باسم نعيم، تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول استشهاد الشيخ خضر عدنان، والذي قال فيه إن "جميع الأفراد، بمن فيهم السجناء، يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، لكن الجهاد الإسلامي جماعة إرهابية".

وقال نعيم في تصريح صحفي صادر عنه، الأربعاء: إن "هذا التصريح مرفوض وغير مستغرب من متحدث باسم دولة قامت على إبادة شعوب أخرى وملايين من جماجم الأبرياء، لا تفهم المعنى الحقيقي للعدل والانتماء للأوطان".

وأضاف أن المتحدث الأمريكي يُبرر في تصريحه اغتيال الشيخ عدنان على يد قوات الاحتلال، ويعتبر ممارسة شعبنا حقّه المكفول بالقانون الدولي في مقاومة الاحتلال "إرهابًا".

وتابع "نُذكّر الإدارة الأمريكية بأنّ دولة الاحتلال تمارس إرهاب الدولة ضد شعبنا على مدار الساعة، وفي مقدمة ذلك أسرانا، حيث يعاني آلاف الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ظروف اعتقال غير إنساني، وتُرتكب بحقهم أبشع الجرائم".

وأشار إلى أن أكثر من 800 أسير فلسطيني معتقل إداريًا، أي بدون محاكمة ودون توجيه أي تهمة، وبعضهم قضى سنوات خلف القضبان بهذه الطريقة.

وطالب نعيم الإدارة الأمريكية بإنهاء هذا الانحياز الصارخ لكيان فاشي عنصري، يُصرّ على انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية.