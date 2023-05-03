التحالف الشعبي يدين اعتقال السلطة للمناضل غسان السعدي

دان التحالف الشعبي للتغيير إقدام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على اعتقال المناضل غسان السعدي عضو التحالف الشعبي للتغيير، وعضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون"، وعضو حراك طفح الكيل ومرشح قائمتهُ الانتخابية في جنين أمس، وذلك خلال المسيرة الجماهيرية الاحتجاجية على اغتيال الشـهـيد خضر عدنان.

وقال التحالف في بيان وصل لـ"الرسالة نت" إنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار سلوك السلطة ونهجها في القمع والاعتداء على المواطنين وانتهاك حقهم في التعبير السلمي عن الرأي.

وأكدّ التحالف الشعبي للتغيير رفضه. التغول الأمني و المساس بالحرية الذي يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني ولإعلان الاستقلال، و يتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية.

ودعا لضرورة إطلاق سراح الزميل المنـ««ـاضل غسان السعدي فوراً، والكف عن هذه السياسة البائسة.

وحثّ المؤسسات الحقوقية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية أن ترفع صوتها عالياً في مواجهة هذه السياسة والضغط الشعبي والوطني والجماهيري لإجبار السلطة على التراجع عن هذه السياسة التي تلحق أفدح الضرر بتماسك مجتمعنا ووحدته وتهدد السلم الأهلي في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا للوحدة في مواجهة جرائم الاحـTـلال وتعدياته وضمان الحق عن التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.